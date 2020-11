Marvel’s Spider-Man Remastered: update 1.001 disponibile

Per i fan di Spider-Man, sicuramente è stato un momento incredibile dopo l’acquisto di PlayStation 5. Tra Miles Morales e Marvel’s Spider-Man Remastered, sicuramente le ore saranno passate come niente fosse. Soprattutto per quanto riguarda quest’ultimo, il quale ha ricevuto una remastered vera e propria ma non senza qualche problema tecnico.

Sin dall’inizio del lancio, la remastered del titolo del 2018 ha dato problemi di un certo livello con il software next-gen Sony. Infatti, quando si cercava di recuperare la propria avventura dalla Modalità Riposo, capitava non molto raramente il crash del sistema. Insomniac Games è però intervenuta abbastanza tempestivamente con un nuovo update, l’aggiornamento 1.001, il quale risolve questo e qualche altro problema.

Il patch log è disponibile al sito ufficiale, mentre vi ricordiamo che Marvel’s Spider-Man Remastered è ora disponibile per PlayStation 5 acquistando la versione Ultimate Edition di Miles Morales.