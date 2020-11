Il creatore di Tetris Effect Connected è al lavoro su un nuovo progetto

L’anno scorso, l’industria videoludica ha visto il ritorno di un gioco iconico, epocale. Tetris Effect riprende esattamente le vesti del classico videogioco e lo migliora notevolmente con musiche ed effetti a dir poco sensazionali, reegalando così un’esperienza indimenticabile per chiunque. Recentemente, il titolo ha ritrovato vita sulla console Xbox con Tetris Effect Connected, con tanto di modalità multigiocatore.

A quanto pare, l’uomo dietro questo capolavoro, Tetsuya Mizuguchi, ha iniziato a lavorare sul suo nuovo progetto. Lo ha dichiarato esplicitamente tramite il suo account Twitter. Oltre a Tetris Effect, Mizuguchi ha lavorato anche a Rez e Child of Eden.

Tetris Effect Connected è attualmente disponibile su Xbox Series X, S, Xbox One e PC. La versione PlayStation 4 è al momento quella senza multiplayer ma dovrebbe arrivare in un futuro. Qui, infine, potete trovare la nostra recensione del titolo.

Yup. Today is Rez’s anniversary😎 Was released on Nov 22, 2001.

Thanks to everyone who played Rez, Child of Eden and Rez Infinite. I and @enhance_exp is moving forward to the new project – totally new adventure with synesthesia.

Thanks for the cool GIF @turfmasta 👍🏻 https://t.co/Jby5GUcOK0

— Tetsuya Mizuguchi (@Mizuguchitter) November 22, 2020