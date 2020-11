League of Legends: ecco tutti i dettagli del Campione Rell

Riot Games svela i dettagli su Rell, il nuovo personaggio di League of Legends. Detta anche la Vergine di ferro, ha una serie di abilità collegate alla manipolazione del metallo e sarà disponibile con la prossima patch. Rell è figlia di un’agente della Rosa nera e di un soldato di rango noxiano: la sua magia si è manifestata fin dall’infanzia, nella forma straordinariamente rara della ferromanzia, cioè la manipolazione dei metalli.

Questa caratteristica la rendeva perfetta per combattere Mordekaiser, un revenant legato al metallo. Per questo, i suoi genitori fecero ciò che avrebbe fatto qualsiasi vero patriota di Noxus: la mandarono a un’accademia di magia per bambini, dove l’avrebbero trasformata in un’arma al servizio del regno. Rell passò anni in questa struttura, costretta a combattere gli altri studenti con il pretesto di “imparare gli uni dagli altri per migliorare. Li sconfisse tutti.

Ecco le abilità del character in League of Legends:

Passiva- Rompere gli schemi:

Rell attacca molto lentamente, ma ruba temporaneamente una porzione dell’armatura e della resistenza magica del bersaglio per infliggere danni bonus in base alla quantità rubata. Inoltre, Rell può sottrarre le resistenze di vari nemici diversi e diventare estremamente resistente.

Q-Colpo frantumante:

Rell affonda un colpo con la sua lancia, spezzando tutti gli scudi e danneggiando i nemici colpiti (i danni diminuiscono dopo il primo bersaglio). Se Rell è vincolata a un alleato con E – Attira e respingi, entrambi recuperano salute per ogni campione colpito da questa abilità.

W1- Ferromanzia Schianto

(Può essere lanciata solo se in sella) Rell balza in aria e trasforma la sua cavalcatura in un’armatura pesante, ottenendo un enorme scudo che dura finché non viene distrutto o finché non sale nuovamente in sella. Quando atterra, fa saltare in aria tutti i nemici intorno a lei. Durante la trasformazione, Rell può lanciare E – Attira e respingi e R – Tempesta magnetica. Quando è in forma corazzata, la resistenza di Rell è aumentata, mentre la sua velocità di movimento è ridotta e ha un limite massimo. Dopo la trasformazione, questa abilità diventa Ferromanzia: In sella .

W2-Ferromanzia In sella:

(Può essere lanciata solo quando è in forma corazzata) Rell scatta in avanti e trasforma la sua armatura in una cavalcatura, ottenendo una raffica di velocità di movimento. Durante il suo prossimo attacco carica il bersaglio, infligge danni bonus e lo lancia dietro di sé. La velocità di movimento di Rell è aumentata quando è in sella. Dopo la trasformazione, questa abilità diventa Ferromanzia: Schianto.

E- Attira e respingi:

Rell vincola magneticamente un pezzo della propria armatura a un campione alleato bersaglio, conferendogli armatura e resistenza magica bonus quando è vicino. Rell può rilanciare questa abilità per spezzare il vincolo e stordire tutti i nemici intorno e tra lei e l’alleato vincolato.

R- Tempesta magnetica:

Rell scatena la sua furia magnetica, tirando verso di sé i nemici vicini. A questo punto, crea un campo gravitazionale intorno a sé, attirando i nemici vicini per qualche secondo. Il campo non interrompe le altre azioni dei nemici.