Immortals Fenyx Rising: trailer animato in arrivo per il titolo

Il colosso francese Ubisoft ha in questi minuti rilasciato una serie di teaser trailer animati per il proprio nuovo titolo in arrivo, Immortals Fenyx Rising. Alla nuova IP, verrà dedicato un intero trailer animato che sarà disponibile dal 24 novembre alle ore 18.00 italiane.

Qui sotto, comunque, potrete vederne un assaggio grazie ai tre teaser pubblicati poco fa. Intanto, vi rimandiamo al nostro provato della nuova IP targata Ubisoft e vi ricordiamo che Immortals Fenyx Rising è atteso il 3 dicembre per Xbox Series X, S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, PC, Nintendo Switch e Google Stadia.