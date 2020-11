PlayStation VR: ecco il bundle di Natale!

Il PlayStation VR continua a essere, a ben quattro anni dal suo debutto, uno degli headset per realtà virtuale più popolari e apprezzati sul mercato. I motivi di questo successo sono tanti, dal suo design all’accessibilità, al prezzo contenuto alla mole di giochi specificamente pensati per l’headset su PS4.

Ma se ancora non avete sperimentato il PSVR e volete entrare in questo mondo, queste vacanze natalizie potrebbero essere il momento perfetto per farlo, perché Sony ha annunciato un bundle davvero eccezionale: PSVR verrà infatti venduto insieme a cinque dei giochi di maggior successo della sua storia. Il PlayStation VR Mega Pack di quest’anno infatti comprenderà cinque titoli: Astro Boy Rescue Mission, Blood & Truth, Everybody’s Golf VR, Moss e PlayStation VR World. E in aggiunta, farà parte del bundle anche il particolare adattatore che permetterà di connettere PSVR alla nuovissima PlayStation 5 (anche se bisogna ricordare che l’headset non supporterà i giochi next-gen).

L’intrigante pacchetto sarà disponibile in Europa, Australia e Nuova Zelanda a partire da questa settimana e si candida a diventare davvero uno dei regali più ambiti da mettere sotto l’albero di Natale. Si tratta probabilmente del modo migliore per sperimentare la potenza del VR, soprattutto per chi non ha ancora avuto l’occasione di entrare in questo straordinario mondo.

Insomma, siete pronti all’arrivo del bundle più ricco di sempre per la realtà virtuale?