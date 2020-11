Lenovo e Fusion si uniscono a Oi come sponsor di Prêmio eSports Brasil

Il produttore di computer Lenovo e la società di bevande energetiche Fusion sono stati nominati sponsor del Prêmio eSports Brasil 2020, una cerimonia annuale che si tiene in Brasile per onorare le personalità di Esport più importanti del paese. Questi marchi si uniscono alla società di telecomunicazioni Oi come sostenitori della cerimonia, organizzata dal gruppo di investimenti sportivi ed Esport Go4it e dal gigante brasiliano delle comunicazioni Globo .

Sia Lenovo che Fusion sponsorizzano Prêmio eSports Brasil per il secondo anno consecutivo. I dettagli finanziari non sono stati divulgati.

Creato nel 2017, Prêmio eSports Brasil è il più grande premio di Esport in America Latina. Quest’anno è programmato per l’8 dicembre a San Paolo e sarà trasmesso in diretta su Twitch , YouTube e il canale televisivo a pagamento di Globo SporTV . La possibilità di consentire ospiti di persona per la cerimonia è stata studiata dall’organizzazione, ma a causa della pandemia COVID-19, l’evento si svolgerà negli studi Globo di San Paolo senza pubblico.