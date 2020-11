Tomb Raider Reloded: annunciato il nuovo titolo per mobile

La saga di Lara Croft è sempre stata una delle più famose e giocate dell’intero panorama videoludico, ed è ora pronta a rinnovarsi con un altro capitolo, intitolato Tomb Raider Reloded, che arriverà sui dispositivi mobili iOS e Android nel 2021 (anche se non c’è ancora una data precisa per il lancio). L’annuncio è arrivato attraverso il profilo Twitter ufficiale della saga, che ha anche condiviso un breve trailer.

Il nuovo titolo verrà sviluppato da Emerald City Games in collaborazione con Square Enix e sembra che sia ancora in una fase embrionale, ma ciò non ha impedito agli sviluppatori di condividere qualche immagine di quello che sarà l’aspetto finale di Lara e degli ambienti nei quali una delle più famose eroine videoludiche si muoverà.

Emerald City Games è uno sviluppatore specializzato nei giochi per dispositivi mobili, già presente nei cataloghi dell’App Store e del Play Store con Lionheart: Luna Scura, un RPG un po’ scolastico davvero pieno di acquisti in app e microtransazioni. Alcuni giocatori dunque temono già che Tomb Raider Reloaded possa diventare un semplice cash-grab, un modo per cercare di spillare soldi alla nutrita fanbase della storica saga action di Square Enix.

Non possiamo che augurarci che queste ipotesi vengano smentite, mentre aspettiamo l’esordio del gioco nel 2021, per scoprire di cosa sarà capace la nostra Lara Croft sui nostri telefoni! Insomma, un’altra attesa nel mondo di Lara Croft, mentre ancora aspettiamo di scoprire qualcosa su Tomb Raider Ultimate Experience, il marchio registrato da Square Enix lo scorso 10 luglio.