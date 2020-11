Monaco Gaming Show: protagonisti Fortnite e Rocket League

La collaborazione tra Monaco Esports Fédération, Monaco Esport e Nicecactus ha fatto nascere la Monaco Gaming Show. Di preciso L’evento Esport internazionale al 100% sarà di competenza globale e gareggeranno i migliori concorrenti di Esport al mondo su due giochi principali: Fortnite e Rocket League.

Si tratta di un evento annuale dove la Monaco Esport Society ha collaborato all’organizzazione, affiliata alla Monaco Esport Fédération, in associazione con Nicecactus. Sarà il primo grande evento competitivo in Europa tra giocatori dilettanti, semi-professionisti e pro-player, tutti in un ambiente competitivo unico. Saranno ovviamente ospiti d’eccezione anche influencer e celebrità Esport di prim’ordine.

Il presidente della Monaco Esport Fédération, Louis Ducruet, afferma che:

Il nostro obiettivo con il Monaco Gaming Show, ha lo scopo di produrre un puro evento Esport che può crescere esponenzialmente ogni anno e stabilire il Principato di Monaco al vertice della scena Esport. Monaco inoltre è riconosciuto come importante luogo sportivo e gli Esport non fanno eccezione. Vogliamo anche che questo progetto sostenga lo sviluppo ed il successo dei giovani monegaschi e internazionali talenti Esport e aiutarli a diventare superstar degli Esport di domani. La nostra partnership con Nicecactus aiuterà questo obiettivo a diventare una realtà.

Nicecactus, piattaforma di Esport leader in Europa, offre i suoi 1,6 milioni di registrati in rapida crescita tra utenti, formazione di livello mondiale, tornei internazionalità e community. Servirà insomma come motore alla Monaco Gaming Show.

Il 19 dicembre ci sarà un evento di riscaldamento che lancerà ufficialmente il Monaco Gaming Show. Il CEO di Nicecactus, Mike Hessabi, ha riferito :

Condividiamo un obbiettivo comune con Monaco Esport Fédération, attraverso la voglia di sviluppare i campioni del domani. La sinergia di questa partnership è chiara per noi e siamo in grado di offrire un evento globale che lo farà esser spettacolare a dimensione mondiale.

I concorrenti del Monaco Gaming Show avranno l’opportunità di vincere 40.000 € in contanti (20.000 € su Fortnite e 20.000 € su Rocket League). Inoltre, l’evento lo farà consentire ai giocatori dilettanti di affrontare alcuni dei principali giocatori del mondo e ottenere per riconoscimenti la loro passione e i loro sforzi.