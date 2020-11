Crash Bandicoot 4 It’s About Time: ecco le copie digitali vendute al lancio

Crash Bandicoot 4 It’s About Time non è il miglior capitolo della serie nel mese di lancio in termini di copie digitali vendute. Con le sue 402.000 unità digitali vendute ad ottobre 2020, il nuovo titolo del franchise realizzato da Toys for Bob non ha eguagliato il successo riscosso da Crash Bandicoot N. Sane Trilogy.

La remastered della trilogia originale vendette nel suo mese di lancio 520.00 unità digitali (vendute in un singolo giorno inoltre). Crash Team Racing Nitro-Fueled fece meglio degli altri due al suo lancio, piazzando 552.000 copie digitali nel mese di lancio. Secondo SuperData (che ha svelato questi numeri), il quarto capitolo canonico della serie non ha riscosso molto successo rispetto ai suoi due predecessori sia per l’elevato prezzo con cui è stato lanciato sul mercato (gli altri erano acquistabili a prezzo budget), sia per l’affollamento di giochi in arrivo ad ottobre 2020. Vi ricordiamo che Crash Bandicoot 4 It’s About Time è stato pubblicato su PlayStation 4 e Xbox One e che in Italia debuttò al primo posto nella classifica di vendita.