My Hero Academia: annunciato il terzo film!

Mentre il lavoro sulla quinta stagione procede a ritmi serratissimi per consegnare ai fan i nuovi episodi nella primavera del 2021, My Hero Academia non smette di stupire e di regalare nuovi, elettrizzanti progetti. Attraverso la condivisione di un misterioso poster infatti, è stato annunciato l’arrivo del terzo film dedicato alla serie manga di Kohei Horikoshi che sta battendo ogni record.

I poster sono saltati fuori nella notte, senza alcuna spiegazione, ed è stato infine l’account ufficiale dell’anime a confermare che si trattava di anticipazioni legate al progetto di un nuovo lungometraggio della serie. Successivamente le immagini hanno ricevto il like dello stesso Horikoshi, ma sfortunatamente questo è tutto ciò che i fan sapranno, almeno fino al panel dedicato a My Hero Academia durante il prossimo Jump Festa, nel quale sicuramente avremo delle nuove rivelazioni.

Questo però non ha fermato i fan più accaniti, che hanno già iniziato a lanciarsi in speculazioni più o meno avventurose. I tre poster ci mostrano Izuku, Bakugo e Todoroki in dei nuovi costumi neri mai visti prima. Poche, ma significative, le frasi d’accompagnamento, e in particolare sembra importante la tagline comparsa nel terzo poster:

“Incontrerà i tre Moschettieri”

Un riferimento abbastanza chiaro ai nomi dei quirk, One for All e All for One, che sono ispirati proprio alla celebre ase pronunciata da Athos, Portos, Aramis e D’Artagnan nel celeberrimo romanzo di Alexandre Dumas, I tre moschettieri. Questo ha portato alcuni fan a speculare su una possibile ascesa del One for All, o un altro, misterioso, villain, mentre alcuni hanno pensato che la frase potesse addirittura riferirsi a Endeavor.

E voi cosa ne pensate? Siete carichi in vista di questo nuovo film?