Cells at Work!!: la seconda stagione e lo spin-off arrivano insieme

Era da un po’ che gli appassionati di Cells at Work!!, il geniale anime ambientato all’interno del corpo umano tratto dal manga di Akane Shimizu, non avevano notizie fresche sull’opera. Dopo la conferma, giunta questa estate, di una seconda stagione infatti, i Globuli Rossi e i Neutrofili sembravano essere quasi spariti nel nulla.

Ma con l’avvicinarsi di gennaio 2021, e dunque dell’esordio dell’opera in Giappone, tutti gli appassionati hanno ricevuto la più esaltante delle news. Non solo il team ha lavorato duramente per rispettare i tempi e regalare ai fan l’anime entro i tempi previsti, ma anche lo spin-off Cells at Work!! CODE BLACK arriverà insieme alla seconda stagione e gli episodi andranno in onda immediatamente dopo.

Insomma la televisione giapponese avrà un momento tutto dedicato alla scoperta del corpo umano in salsa anime, prima con una serie, e poi con l’altra. La seconda stagione di Cells at Work!! (così come la prima) verrà prodotta da David Production, mentre lo spin-off è opera di Liden Film.

Le due serie arriverano dunque insieme, e faranno il loro esordio televisivo il 9 gennaio, intrattendendo i più giovani proprio come Esplorando il Corpo Umano, la celebre e visionaria serie dell’animatore francese Albert Barillé, faceva durante l’infanzia di molti di noi.

Se le due serie riusciranno a eguagliare il risultato strabiliante della prima stagione (prodotta nel 2018) sarà sicuramente un successo. Noi non vogliamo assolutamente perdercelo. Voi siete pronti?