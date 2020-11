Pokemon: annuncio in arrivo alla parata di Macy’s?

Chi ha un po’ di familiarità con la cultura statunitense saprà che, tra le tante tradizioni che sono fiorite attorno al giorno del Ringraziamento, una delle feste più caratteristiche della nazione, c’è anche la Thanksgiving Day Parade tenuta dalla celeberrima compagnia newyorchese Macy’s. Negli ultimi vent’anni i Pokemon hanno fatto parte stabile della parata, ma sembra che in questo 2020 The Pokemon Company voglia utilizzare l’evento in un modo tutto nuovo.

In una conferenza stampa infatti, la compagnia ha parlato dei suoi piani per la sfilata di quest’anno che prevederebbero, oltre all’ormai tradizionale mega balloon di Pikachu, anche un’intero corpo di ballo vestito come il celebre compagno d’avventure di Ash. La vera notizia però non è tanto la presenza dei Pikachu ballerini, ma il fatto che sembra che la compagnia voglia utilizzare lo spazio garantito dalla parata per fare un annuncio di una certa rilevanza:

“I fan dei Pokemon vorranno vedere perché stiamo facendo un’apparizione speciale quest’anno”



Di che cosa potrebbe trattarsi dunque? Gli unici annunci recenti relativi ai pocket monsters sono quelli di un nuovo Pokemon Snap e del MOBA Pokemon UNITE. Potrebbe darsi che l’annuncio riguardi l’atteso remake di Diamante e Perla? O forse ha a che fare con le celebrazioni per il venticinquesimo anniversario del franchise? O magari un sequel del film Detective Pikachu? O forse l’inaugurazione di un nuovo shop completamente dedicato al franchise a New York?

Tante ipotesi, tutte senza un vero fondamento. Per scoprire la verità non resta che aspettare e vedere la Thanksgiving Day Parade. Questo sarà il ventesimo anno per Pikachu all’evento di Macy’s che quest’anno, nel pieno rispetto delle regole per il controllo della pandemia da Covid-19, ha optato per una versione solo televisiva della parata, deviando anche dal suo tradizionale percorso, mentre gli enormi balloons saranno manovrati attraverso l’uso di speciali macchinari.