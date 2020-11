Overwatch League 2021 arriverà in primavera

Brutte notizie per i fan della competizione di punta dello sparatutto targato Blizzard, Overwatch. Infatti, il Vice Presidente della Overwatch League, Jon Spector, ha annunciato che la quarta edizione del torneo avrà inizio nel periodo primaverile del prossimo anno.

Un attesa di un paio di mesi in più rispetto al previsto, dato che di solito la Overwatch League veniva inaugurata tra gennaio e febbraio. Lo stesso Spector ha ammesso che il rinvio è dovuto all’organizzazione dell’evento,che con l’attuale pandemia in corso diventa più complessa del solito. Tuttavia, non sono stati pubblicati altri aggiornamenti radicali, quindi si tratterà unicamente di uno slittamento.