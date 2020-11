Toronto Defiant ha ingaggiato Heesu

I movimenti di mercato delle organizzazioni appartenenti alla Overwatch League sono entrati nel vivo dell’azione. Tra questi, ricordiamo l’acquisto da parte dei Toronto Defiant di Hee-su “Heesu” Jeong, flex DPS che prima faceva parte dei Philadelphia Fusion.

L’annuncio è arrivato direttamente dall’account Twitter ufficiale dei Toronto Defiant, i quali ora sono alla ricerca soltanto di un off tank e un projectile DPS per poter completare il proprio roster. Insomma, la squadra ha riposto aspettative piuttosto alte su Heesu, che dovrà ricoprire molti ruoli nel corso dell’edizione 2021 del torneo di punta di Overwatch.

We’re excited to announce that @HeesuGOD is joining the Defiant DPS lineup for the 2021 season, pending League Approval! #RiseTogether pic.twitter.com/sV0CYImINO

— Toronto Defiant 🖤 #RiseTogether (@TorontoDefiant) November 23, 2020