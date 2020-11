Crucial Ballistix Max raggiunge i 7000MHz: è record

Un nuovo record mondiale per il valore di frequenza più alto al mondo è stato oggi superato dal modello Crucial Ballistix Max. Un overclocker è riuscito ad arrivare a ben 7000MHz con un modulo da 16GB di RAM DDR4-4000.

Lo scorso risultato migliore in tutto il globo era di 6666MHz, per cui il prodotto Crucial Ballistix Max è riuscito a migliorare il primato di un buon margine. baby-J, l’autore dell’incredibile obiettivo, ha anche postato i suoi achievement al seguente indirizzo, in cui è possibile confermare il fatto che il primo al mondo, al momento, è proprio lui.