POCO annuncia lo smartphone M3

POCO Global annuncia oggi due importanti novità: inaugura una nuova era come brand indipendente e presenta un nuovissimo smartphone entry-level POCO M3. Dotato di una tripla fotocamera da 48MP, di una batteria da 6.000 mAh, di un bellissimo display FHD+ e di un chipset Qualcomm Snapdragon 662, POCO M3 è il dispositivo del futuro per i giovani appassionati di intrattenimento in movimento.

POCO M3 segna il debutto della serie M in una categoria completamente nuova. La nuova linea di prodotti si basa sul successo di POCO Global che con la serie F ha rivaleggiato con i top di gamma, con la serie X ha avuto un forte impatto nella fascia media, e con la serie M punta a presidiare la fascia entry-level e raggiungere nuovi appassionati di tecnologia.

POCO M3 sarà disponibile in Italia in tre colorazioni – Cool Blue, POCO Yellow, Power

Black – e in doppia configurazione da 4GB+64GB e da 4GB+128GB rispettivamente al

prezzo di 159,9€ e 179,9€. La vendita di entrambe le varianti inizierà il 27 novembre,

proprio in occasione del Black Friday, e solo per 24 ore fino a esaurimento scorte,

saranno acquistabili su mi.com e su Amazon al prezzo speciale di 129,9€ e 149,9€.