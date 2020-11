POCO M3 sarà offerto ad un prezzo ridotto

Nonostante Poco M2 non sia mai arrivato in Europa, il Poco M3 farà il suo debutto proprio domani e L’azienda ha già leakato alcune delle specifiche tecniche principali.

Nonostante la Poco non abbia voluto rilasciare informazioni per quanto riguarda il prezzo del dispositivo, sembra che non ci sia bisogno di aspettare, visto che, secondo un leaker affidabile, i prezzi per il Poco M3 inizieranno da € 150-160 per il modello base da 4/64 GB e raddoppiando lo spazio di archiviazione a 128 GB si ottiene un modesto aumento di prezzo a € 170-180.

Il telefono avrà uno schermo da 6,53 pollici, chipset Snadragon 662 e una batteria da 6.000 mAh. L’ultimo teaser rivela anche che la fotocamera principale avrà un sensore da 48 MP.

Oltre al lancio in Europa, il Poco M3 sembra essere diretto anche in Malesia (lì ha già ricevuto una certificazione).