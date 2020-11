AMD: Precision Boost Overdrive 2 arriverà presto per Ryzen 5000

AMD ha annunciato che sta lavorando per la realizzazione di Precision Boost Overdirve 2, un programma dedito all’aumento di performance da parte dei processori del Team Red grazie all’overclocking. Ovviamente, la seconda versione sarà resa compatibile anche con i nuovi modelli Ryzen 5000, pubblicati poco meno di un mese fa.

I tre pilastri su cui si fonderà il nuovo AMD Precision Boost Overdrive 2 sono: temperatura della CPU, potenza del socket e la capacità VRM della scheda madre. Sfortunatamente, ancora non sappiamo quando verrà ufficializzata una data di rilascio per il nuovo software, ma crediamo che non manchi molto al suo arrivo.