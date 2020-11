Twitter: Una nuova funzione avverte gli utenti sugli argomenti controversi

Con l’ultimo aggiornament, Twitter ha deciso di avvisare gli utenti in caso si imbattano in un contenuto controverso. Viene già mostrato un avviso quando si tenta di ritwittare un tweet contrassegnato con informazioni potenzialmente fuorvianti. Ora la piattaforma social mostrerà un avviso quando si prova a mettere “Mi piace” a un Tweet che è stato etichettato come “potenzialmente fuorviante”.

L’annuncio è arrivato proprio di recente:

Giving context on why a labeled Tweet is misleading under our election, COVID-19, and synthetic and manipulated media rules is vital.

These prompts helped decrease Quote Tweets of misleading information by 29% so we're expanding them to show when you tap to like a labeled Tweet. pic.twitter.com/WTK164nMfZ

— Twitter Support (@TwitterSupport) November 23, 2020