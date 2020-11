The Umbrella Academy: la Stagione 3 è in lavorazione

Un’anteprima speciale della stagione 3 di The Umbrella Academy è arrivata sui social. La nuova anticipazione della prossima stagione della serie di successo Netflix arriva solo pochi mesi dopo il lancio della seconda stagione avvenuta lo scorso 31 luglio. La seconda stagione di The Umbrella Academy ha seguito i fratelli Hargreeves (interpretati da Tom Hopper, Emmy Raver-Lampman, David Castañeda, Ellen Page, Robert Sheehan, Justin H. Min e Aidan Gallagher) dopo il loro arrivo a Dallas, in Texas, all’inizio degli anni ’60. Arrivano tutti nello stesso luogo, ma non nello stesso anno, costringendoli a riunirsi e lavorare per prevenire l’ennesima apocalisse. The Umbrella Academy è stata rinnovata per la terza stagione dopo un epico finale della seconda con un incredibile cliffhanger.

Ieri il co-creatore della serie, Steve Blackman, ha condiviso un’anteprima della prossima stagione 3 sul suo profilo Instagram. L’immagine mostra un primo piano del frontespizio della sceneggiatura della premiere della terza stagione. Il titolo dell’episodio è “Meet the Family”. Abbiamo anche appreso dalla foto che l’episodio è scritto a quattro mani da Blackman e Michelle Lovretta.

Il titolo dell’episodio “Meet the Family” anticipa un tipo davvero unico di riunione di famiglia che probabilmente riprenderà da dove si era interrotto il finale della seconda stagione. Gli Hargreeves erano infatti riusciti a tornare con successo fino ai giorni nostri. Tuttavia, non era il loro presente, ma un presente alternativo in cui Ben è ancora vivo e Reginald Hargreeves (Colm Feore) aveva cresciuto un gruppo completamente diverso di bambini con poteri speciali per diventare un gruppo di supereroi noto come Sparrow Academy . Ciò rappresenta una grande minaccia per l’Umbrella Academy poiché ora dovranno affrontare questi nuovi fratelli adottivi che probabilmente non accetteranno di buon grado l’arrivo di persone più grandi e potenti con un legame con Papà Hargreeves che cercano di tornare alla loro propria cronologia. Basandoci sul titolo dell’episodio, possiamo probabilmente aspettarci che la premiere della terza stagione ci presenti tutti i membri della Sparrow Academy, e ci permetta di familiarizzare con la nuova linea temporale in cui si trova la Umbrella Academy. In molti stanno già iniziando a teorizzare che tipo di superpoteri ogni membro della Sparrow Academy sta cercando di implementare. Vi terremo senz’alto aggiornati!