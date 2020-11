Ibrahimovic contro FIFA 21: EA risponde in via ufficiale

Questo è il momento di Ibrahimovic. 10 gol in 6 partite di campionato, gli ultimi due a Napoli domenica sera, l’infortunio, il Milan primo in classifica. Qualche giorno fa la sua versione porta doni, con le PlayStation 5 regalate ai compagni di squadra, con annessi ringraziamenti sui social dei vari Leao, Musacchio, Castillejo.

Ieri però il fenomeno svedese ha deciso di andare contro il titolo calcistico FIFA ed Electonic Arts. In sostanza, via social, si chiede chi abbia dato il permesso in tutti questi anni di utilizzare il suo nome e la sua faccia all’interno del gioco, aggiungendo che “non sono a conoscenza di essere un membro di FIFPro e, anche se lo fossi, sono stato messo lì senza essere informato, attraverso una strana manovra. E di sicuro non ho mai permesso a FIFA o FIFPro di fare soldi usandomi”. Aggiungendo che “è giunto il momento di investigare”.

A lui si sono accodati anche il calciatore gallese Gareth Bale, e l’agente di Ibrahimovic, Mino Raiola, che sempre attraverso Twitter, spera di “avere risposte alla nostre lettere subito”.

Somebody is making profit on my name and face without any agreement all these years.

Time to investigate — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) November 23, 2020

Hope we get the answer to our letters now @Ibra_official https://t.co/IRwh2CDcL5 — Mino Raiola (@MinoRaiola) November 23, 2020

La risposta di Electronic Arts non si è fatta attendere: “Fifa è il videogioco di calcio leader nel mondo, e per creare un’esperienza autentica, anno dopo anno lavoriamo con numerose leghe, squadre e talenti per garantire i diritti di somiglianza dei giocatori che includiamo. Uno di questi è un rapporto di lunga data con il rappresentante globale dei calciatori professionisti, Fifpro, che collabora con una serie di licenziatari per negoziare accordi a vantaggio degli atleti e dei loro sindacati”

Dunque il problema sembra partire proprio dalla licenza di FIFPRo che ingloba tutti i giocatori.

Ci sono stati casi storici in cui alcuni giocatori all’interno di FIFA non apparivano con i nomi reali (come per Adrian Mutu diventato Andrei Murgu), oppure il caso Oliver Kahn, con il ritiro delle copie in Germania di FIFA World Cup 2002 e risarcimento da parte di EA per aver utilizzato la sua immagine senza permesso.

Electronic Arts è poi intervenuta anche su un’altra situazione. Quello del presunto contrattone da 45 milioni per tre anni dato a David Beckham, per comparire nelle modalità FUT e VOLTA di FIFA 21. Per la software house americana le cifre riportate non sono esatte: “Non divulghiamo dettagli specifici, ma possiamo assicurare che le cifre riportate non sono accurate e sono state sensazionalizzate attraverso segnalazioni poco responsabili”.

Vi lasciamo infine con un aggiornamento, ovvero le ultime dichiarazioni complete rilasciate da EA Sport: