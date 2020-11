Turtle Beach annuncia le nuove cuffie per Series X Stealth 600 e 700

Turtle Beach, leader negli accessori audio per console, irrompe nelle festività natalizie con la sua miglior offerta di sempre di prodotti di alta qualità per il gaming su PC e Console. Tra i prodotti più venduti di Turtle Beach nel 2020 e già best-seller della stagione, ecco le Stealth 600 & 700 Gen 2, cuffie da gaming wireless in vendita a 99,99 € e 149,99 €.

Entrambe sono progettate per immergere il giocatore al meglio nella nuova generazione di console, Xbox Series X/S e PlayStation 5, ma funzionano perfettamente anche con Xbox One e PS4. Di certo un’occasione imperdibile vista la data di rilascio in Italia della next-gen, avvenuta pochissimo tempo fa.