The Unbearable Weight of Massive Talent: nel cast anche Neil Patrick Harris

Un paio di mesi dopo aver ampliato il suo ensemble costellato di star con l’aggiunta di Tiffany Haddish (Girls Trip), apprendiamo da ComingSoon che il dramma d’azione The Unbearable Weight of Massive Talent con protagonista Nicolas Cage ha trovato un’altra grande star: Neil Patrick Harris (How I Met Your Mother).

The Unbearable Weight of Massive Talent vedrà Nicolas Cage interpretare una versione di se stesso alla disperata ricerca di un ruolo in un nuovo film di Tarantino mentre è anche alle prese con una relazione tesa con sua figlia adolescente. Mentre si fa strada attraverso la vita, parla anche con una versione egoistica di se stesso degli anni ’90 che lo prende in giro per aver fatto brutti film e non essere la stessa star che era all’epoca.

In una lunga battaglia contro una delle più grandi organizzazioni criminali d’Europa, Tiffany Haddish interpreta il ruolo di Vivian, un eccentrico agente governativo che costringe la superstar Nicolas Cage ad andare sotto copertura in un folle, ultimo disperato tentativo di distruggere l’organizzazione. Neil Patrick Harris, invece, interpreterà il ruolo del talent agent di Nicolas Cage.

Mentre lega con l’attore, sperando di mostrare a Cage una sceneggiatura a cui sta lavorando, l’attore apprende dalla CIA che il miliardario suo fan, alla cui festa deve fare un’apparizione, è in realtà un boss del cartello della droga che ha rapito la figlia di un candidato alla presidenza e viene reclutato per ottenere informazioni. La situazione peggiora quando il miliardario porta la figlia e l’ex moglie di Cage per una riconciliazione e lui deve trovare il modo per salvare le loro vite.

Oltre a Cage e Haddish, il cast del film include Pedro Pascal (The Mandalorian, Wonder Woman 1984) e la nomination agli Emmy Sharon Horgan (Game Night, Catastrophe). Il film prevede una data di produzione autunnale e una data di uscita nel 2021. The Unbearable Weight of a Massive Talent sarà diretto da Tom Gormican, che ha scritto la sceneggiatura con Kevin Etten. Il film sarà prodotto da Etten e Kevin Turren insieme a Cage e Mike Nilon attraverso il loro banner Saturn Films.La sceneggiatura includerà cenni a vari lavori di Cage tra cui Leaving Las Vegas, Face-Off e Gone in 60 Seconds e, secondo quanto riferito, ha toni di Adaptation, in cui Cage ha recitato, così come JCVD di Jean-Claude Van Damme.