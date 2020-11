World of Warcraft: disponibile da oggi Shadowlands

Nelle Terretetre, l’aldilà del regno dei mortali, le anime di Azeroth scoprono il proprio nuovo scopo: ascendere, espiare, rinascere, intraprendere una guerra eterna o subire un’eternità di tormenti. Per i milioni di giocatori di World of Warcraft di tutto il mondo, il viaggio per compiere il proprio destino nell’aldilà inizia oggi con il lancio di Shadowlands, l’ottava espansione dell’acclamato gioco di ruolo multigiocatore di massa online di Blizzard Entertainment.

In World of Warcraft Shadowlands, gli eroi dell’Orda e dell’Alleanza si ritroveranno faccia a faccia con i misteri della morte, in un viaggio che li condurrà attraverso i portentosi regni dell’aldilà. Lungo la strada, forgeranno un patto che cambierà il loro destino con una delle quattro Congreghe che governano le Terretetre, attingendo al loro potere ultraterreno per affrontare le forze del Carceriere, l’entità malvagia che domina nelle profondità disperate della Fauce. La determinazione dei giocatori sarà messa a dura prova, mentre cercheranno di salvare le anime perdute dall’occhio attento del Carceriere e si avventureranno nei labirintici corridoi di Torgast, Torre dei Dannati, dove ad attenderli troveranno orrori imprigionati da tempo… e ricompense leggendarie.

J. Allen Brack, presidente di Blizzard Entertainment, ha dichiarato:

Shadowlands porta i giocatori di WoW in una parte dell’universo di Warcraft in cui non hanno mai messo piede prima d’ora, e dà loro l’opportunità di plasmare i destini dei propri personaggi in modi completamente nuovi. Che decidano di approfondire ogni sfaccettatura della Congrega scelta o vogliano crearsi un equipaggiamento leggendario nella Torre dei Dannati, non vediamo l’ora che i giocatori scoprano le esperienze che li attendono nell’aldilà.

Il lancio di Shadowlands segue diversi recenti aggiornamenti di WoW, pensati per rendere più semplice che mai unirsi al divertimento per i giocatori nuovi o di ritorno. Sull’Isola dell’Esilio, i nuovi giocatori scopriranno un’avventura introduttiva completamente nuova, che insegna loro come diventare dei campioni di Azeroth, tramite delle missioni che mostrano come usare le abilità della classe scelta e una piccola spedizione con due boss per capire le basi del gioco in gruppo. Dopo aver lasciato l’isola, i giocatori possono giocare direttamente nell’espansione più recente, Battle for Azeroth, dove possono progredire fino al livello 50 e prepararsi quindi ad accedere alle Terretetre.

Come per tutte le espansioni precedenti, i giocatori che desiderano varcare la soglia della morte con uno dei propri personaggi nuovi o di livello inferiore possono utilizzare un potenziamento istantaneo al livello iniziale di Shadowlands, incluso con la Epic Edition e la Heroic Edition dell’espansione o disponibile per l’acquisto singolo (maggiori dettagli in basso).

World of Warcraft Shadowlands è ricco di contenuti e funzioni che permettono ai giocatori di scoprire e plasmare il destino dei propri personaggi:

Esplora l’oltretomba di Warcraft: Scopri le meraviglie e gli orrori che ti aspettano nel mondo dietro al velo. Cavalca sui campi dorati del Bastione, perditi tra le gotiche guglie di Revendreth, raggiungi il crocevia del fato nella città eterna di Oribos e molto altro.

Unisciti a una Congrega: Alleati a una delle quattro Congreghe delle Terretetre, ognuna con la propria storia, funzioni di gioco e un vasto arsenale di poteri unici che conferirà a chi si dedicherà alla sua causa. Scegli tra i valorosi Kyrian del Bastione e gli astuti Venthyr di Revendreth, combatti per i potenti Necrosignori di Maldraxxus o cerca un riscatto tra i Silfi della Notte di Selvarden.

Scala la Torre dei Dannati: Le anime che si sono dimostrate più vili nella loro vita passata vengono imprigionate a Torgast, una prigione ultraterrena governata dalla spaventosa entità chiamata Carceriere. Questa sfida in continuo cambiamento è affrontabile in solitaria o in un gruppo di massimo cinque personaggi, e coloro che dimostreranno il loro coraggio superando le prove otterranno i materiali necessari alla creazione di un equipaggiamento leggendario runico.