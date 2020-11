DARQ Complete Edition arriverà dal 4 dicembre su PC e console

Il publisher Feardemic e il pluripremiato sviluppatore indipendente Unfold Games, annunciano che DARQ Complete Edition arriverà su Xbox One, PlayStation 4 e PC (Steam e GOG) il 4 dicembre al prezzo di €19.99, mentre le versioni Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 5 e Nintendo Switch arriveranno nel Q1 2021.

DARQ Complete Edition è la versione definitiva del pluripremiato videogioco horror-puzzle di Unfold Games, DARQ, che sembra in tutto e per tutto uscito da un film di Tim Burton.

DARQ è horror psicologico che racconta la storia di Lloyd, un ragazzo che si ritrova nel mezzo di un incubo lucido, impossibilitato a svegliarsi. Mentre esplora gli angoli più oscuri del suo subconscio, Lloyd impara a sopravvivere all’incubo piegando le leggi della fisica al suo volere e manipolando l’essenza stessa dei sogni.

In aggiunta al gioco base, DARQ Complete Edition include due DLC: The Tower, una misteriosa struttura ricca di puzzle e segreti, e The Crypt, l’espansione finale di DARQ, grande il doppio di The Tower. The Tower introduce i puzzle più intricati dell’intero gioco, meccaniche mai viste prima, nuovi achievement, nuove svolte narrative, e sconvolgenti sorprese.

I giocatori che possiedono la versione PC di DARQ riceveranno automaticamente e gratuitamente l’upgrade a DARQ Complete Edition il 4 dicembre. Coloro che acquisteranno l’edizione su Xbox One o PlayStation 4 otterranno inoltre un upgrade gratuito alla versione aggiornata e ottimizzata per Xbox Series X, Xbox Series S and PlayStation 5 quando esse saranno disponibili.