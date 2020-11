Scoprendo Forrester potrebbe diventare una serie tv

A quasi 20 anni dall’uscita nelle sale cinematografiche del film drammatico Scoprendo Forrester del regista candidato all’Oscar Gus Van Sant, Deadline annuncia che la NBC sta sviluppando una serie di reboot del film del 2000 con protagonista il compianto Sean Connery che vedrà questa volta una versione femminile del personaggio di mentore di Connery. Il progetto proviene dalla superstar dell’NBA Stephen Curry e dal duo di produttori esecutivi di The Chi TJ Brady e Rasheed Newson.

Ispirata al film omonimo del 2000, la serie Scoprendo Forrester sarà incentrata su un orfano di 16 anni che sfrutta le sue abilità di basket per farsi strada in un collegio d’élite ultra competitivo, e una autrice lesbica solitaria la cui la carriera è stata rovinata da uno scandalo pubblico. Secondo quanto riferito, la serie esaminerà il costo del successo e il prezzo della redenzione attraverso il legame unico tra due talentuosi scrittori neri.

L’adattamento sarà scritto e prodotto da Newson e Brady con Tim Story (Ride Along) come regista e produttore esecutivo. Sarà inoltre prodotto da Curry ed Erick Peyton attraverso il loro banner Unanimous Media. È una produzione della Sony Pictures TV con Sharla Sumpter di Story Co. che funge da produttore esecutivo.

Il film originale è stato diretto da Gus Van Sant (My Own Private Idaho, Good Will Hunting) da una sceneggiatura scritta da Mike Rich. I protagonisti principali erano Rob Brown e Sean Connery e la storia segue un adolescente di nome Jamal Wallace, uno scrittore di talento e giocatore di basket che ha avuto la possibilità di studiare in una prestigiosa scuola superiore privata. A causa di una scommessa con gli amici, riesce a fare amicizia con l’autore pluripremiato William Forrester che gli fa da mentore per l’affinamento delle sue capacità di scrittura. Il film è stato accolto con recensioni positive e ha guadagnato un incasso mondiale di oltre 80 milioni di dollari contro un budget di $43 milioni. Vi terremo aggiornati per ulteriori dettagli!