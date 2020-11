Gli Ultimi Ragazzi sulla Terra e il Bastone del Destino: annuncio con periodo d’uscita del gioco

Outright Games ha annunciato Gli Ultimi Ragazzi sulla Terra e il Bastone del Destino, titolo tratto dalla saga di libri per ragazzi scritta da Max Brallier e illustrata da Douglas Holgate (di cui poi è stata fatta anche una serie animata su Netflix). Insieme all’annuncio è stato pubblicato anche un trailer, che potete vedere in fondo alla notizia e che fa sapere che il gioco sarà disponibile dalla primavera 2021 su PC, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch.

Queste le caratteristiche del gioco attraverso la pagina ufficiale di Outright Games:

Unisciti a Jack e ai suoi amici in un’epica missione post-apocalittica per salvare il tuo mondo dalla Regina dei mostri melmosi!

Gioca nei panni di Jack, Quint, June e Dirkin alla ricerca dei pezzi mancanti del potente Bastone del Destino! Ma attenzione … Malondre, la Regina dei Mostri melmosi, cerca il Bastone per evocare Rezzoch l’Antico, Distruttore di Mondi.

• FAI SQUADRA con la tua famiglia e i tuoi amici e affronta Malondre, la regina dei mostri melmosi

· POTENZIA il tuo equipaggiamento, le tue abilità, Big Mama e la casa sull’albero, e affronta le orde di zombi

• ESPLORA WAKEFIELD e guida a bordo di Big Mama

Migliora le tue armi e armatura, gira intorno a Wakefield con un camioncino post-apocalittico, combatti contro orde di zombi e mostri e combatti contro boss epici in Gli Ultimi Ragazzi sulla Terra e il Bastone del Destino!

Ricordiamo che Outright Games è specializzata in titoli per ragazzi, come ad esempio il recente Gigantosaurus Il Gioco.