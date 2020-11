eFootball PES 2021: annunciata la partnership con il Portogallo

Konami e la Federazione calcistica del Portogallo hanno annunciato una partnership per eFootball PES 2021, che come fa sapere il tweet sul canale ufficiale del titolo, avrà un ruolo importante nel gioco e nell’evoluzione dell’eFootball. Qui sotto potete leggere il comunicato pubblicato sul sito ufficiale dell’azienda giapponese:

La Federcalcio portoghese (FPF) annuncia un accordo con KONAMI per una partnership strategica che include il marchio FPF nel videogioco eFootball PES 2021. La partnership comprende anche una nuova serie di attività di eSport.

Questa partnership unisce due marchi globali, consentendo a eFootball di eccellere su una scala globale più ampia. La squadra che ha vinto l’ultimo europeo, che include alcuni dei giocatori più grandi e talentuosi del pianeta, ha ora l’opportunità di affrontare una nuova piattaforma stimolante.

Una partnership per rafforzare l’evoluzione di eFootball

eFootball ha registrato una crescita esponenziale a tutti i livelli e questa nuova realtà può fornire eventi su larga scala che si svolgeranno in Portogallo. Di conseguenza, Cidade do Futebol (sede FPF) può ricevere e ospitare competizioni o eventi internazionali approvati da KONAMI. Di conseguenza, FPF eFootball ha tutte le condizioni per considerarsi un vero e proprio laboratorio di innovazione per quanto riguarda lo sviluppo e l’evoluzione dell’eFootball. A tal fine, FPF eFootball e USP (FPF Health and Performance Department) prevede di estendere la propria collaborazione per continuare a produrre studi / articoli scientifici sulle prestazioni degli atleti di eFootball. Questa partnership con KONAMI include anche l’esplorazione di progetti di intervento sociale considerando eFootball come un’importante piattaforma di inclusione.

Con il marchio FPF presente all’interno del gioco, l’ecosistema competitivo di eFootball PES a livello nazionale acquisisce nuova forza e sarà uno dei grandi investimenti di FPF eFootball, come rafforzato dal coordinatore della divisione, Raul Faria: “Questa stagione avremo tre nuove competizioni di eFootball PES 2021, oltre alla qualificazione nazionale per eEuro 2021. Il nostro obiettivo è creare più condizioni affinché atleti e club possano investire nell’ecosistema eFootball di PES e aumentare il livello competitivo in Portogallo. Abbiamo grandi ambizioni per la squadra nazionale e vogliamo essere nella fase finale di eEuro 2021. Questa partnership con KONAMI creerà le condizioni per lo sviluppo del calcio di base in termini di eFootball PES ”, ha affermato.

La PES Challenge sarà la prima grande competizione della stagione e oltre a un montepremi, qualificherà i due finalisti per il pre-call per l’eEuro 2021. Le iscrizioni si apriranno a novembre.

Ricordiamo che precedentemente era stata annunciata la partnership con la serie B italiana.