The Witcher: pubblicato un video a tema natalizio

Dopo le recenti notizie del nuovo blocco delle riprese della seconda stagione di The Witcher a causa della pandemia, Netflix ha rilasciato un divertentissimo video con alcune scene della prima stagione, portando un po’ di allegria, decisamente necessaria, ai suoi fedeli spettatori. Le scene sono state infatti modificate decorando il continente, incluso Geralt, con i colori del Natale!

Come molti altri progetti interrotti, le riprese della seconda stagione di The Witcher sono state colpite dalla pandemia non una ma ben due volte. Ma se The Witcher Stagione 2 sarà in grado di rispettare la data di completamento precedentemente programmata di febbraio 2021, deve ancora essere confermato. Sicuramente però questo video “personalizzato” aiuterà i fan scontenti che stanno attendendo con impazienza le nuove avventure di Geralt di Rivia.

Il trailer a tema natalizio non ha solo luci colorate e adorabili decorazioni che illuminano gli umidi edifici del continente, ma fa anche perdere ai personaggi malvagi la loro malvagità, rendendoli parte del magico mondo natalizio. E nel caso in cui gli ampi cappelli di Babbo Natale e gli innumerevoli regali non fossero sufficienti, il classico jingle “Sleigh Ride” suona in sottofondo per assicurarti di sentire le vibrazioni natalizie nell’aria con Geralt decisamente molto simile al Grinch.

Mentre la prima stagione su Netflix ha adattato L’Ultimo Desiderio e parte de La Spada del Destino di Andrzej Sapkowski, la seconda stagione di The Witcher prenderà spunto dalla seconda parte de La Spada del Destino e da Il Sangue degli Elfi, dove la casa d’infanzia di Geralt è la base della storia mentre lui e Ciri trascorrono lì l’inverno, con quest’ultima che inizia il suo addestramento per diventare una cacciatrice di mostri presso la fortezza dei witcher di Kaer Morhen. Sebbene, al momento, non si sappia molto sulla seconda stagione, la sua sinossi ufficiale conferma che la storia si sposterà su Kaer Morhen.