Red Dead Online sarà lanciata come modalità standalone dall’1 dicembre

Rockstar Games ha annunciato delle novità importanti per la modalità online di Red Dead Redemption 2, epopea dell’azienda disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Nel corso della giornata, la compagnia ha da poco svelato che Red Dead Online sarà lanciata come modalità standalone nella giornata dell’1 dicembre sulle piattaforme precedentemente menzionate.

Inizialmente, il prezzo sarà fissato da €4,99 fino al 21 febbraio 2021, dopodiché tale cifra si alzerà fino a raggiungere €19,99. Ecco il comunicato ufficiale di Rockstar Games:

Per la prima volta, i nuovi giocatori che non possiedono già Red Dead Redemption 2 possono sperimentare tutto ciò che Red Dead Online ha da offrire, compreso l’accesso a tutti i futuri aggiornamenti dei contenuti.

Forgiate il vostro percorso attraverso uno qualsiasi dei cinque esclusivi Ruoli Specialistici. Questi includono l’arresto di tutti, dai criminali di basso livello alle famigerate bande come cacciatori di taglie, l’apprendimento dei segreti del regno animale come naturalista o la caccia alla fauna selvatica come mezzo per procurarsi i materiali di partenza come commerciante, la ricerca di tesori esotici come collezionista, fino a gestire la propria distilleria sotterranea Moonshine.

Aiuta la vedova Jessica LeClerk e il suo braccio destro, Horley, a vendicarsi degli uomini che hanno ucciso suo marito in A Land of Opportunities, una serie di missioni cooperative basate sulla storia per due o quattro giocatori. Gareggia in modalità Showdown, una serie di modalità competitive in cui i giocatori e le squadre si sfidano in classici scontri a fuoco e in competizioni basate sugli obiettivi, come la cattura del territorio o dei rifornimenti. E molto altro ancora, tra cui le Missioni di Roam Free Roam che possono variare a seconda di quanto si è nobili o nefasti, giochi di Poker pubblici o privati, eventi di Roam Free Roam competitivi e sfide giornaliere – tutti che si svolgono in un mondo di stupefacente profondità e dettaglio.

Red Dead Online sarà disponibile su PlayStation Store, Microsoft Store, Rockstar Games Launcher, Epic Games Store e Steam con un’offerta introduttiva di $4,99 – con uno sconto del 75% sul prezzo normale – fino al 15 febbraio 2021. Si prega di notare che per giocare sono necessari PlayStation Plus e/o Xbox Live Gold. Le versioni PlayStation 4 e Xbox One di Red Dead Online saranno giocabili tramite la retrocompatibilità su hardware PlayStation 5 o Xbox Series. La nuova versione standalone di Red Dead Online richiederà fino a 123 gigabyte di spazio su disco e includerà anche l’opzione per sbloccare Red Dead Redemption 2 Story Mode (acquistabile separatamente).