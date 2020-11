Lucca Comics & Games arriva a Milano

Lucca Comics & Games è finalmente approdato a Milano grazie alla collaborazione di Lucca Crea e laFeltrinelli. Insieme, uniranno le forze per espandere gli universi della Cultura Pop. Grazie a questa collaborazione, giochi, videogiochi e ESport hanno trovato una nuova casa a Milano, precisamente nella libreria Feltrinelli di Piazza Piemonte.

Nella giornata di domani aprirà dopo tre mesi di lavori, ripensata per ridefinire il concetto di socialità, divenendo così libreria ibrida per un mondo che passa da libro a musica, da gioco ad apprendimento.

Al suo interno è presente la nuovissima area Feltrinelli Comics & Games, un luogo creato dalla sinergia con Lucca Comics & Games, content partner dell’iniziativa, pensato per gli appassionati di videogiochi, giochi table top, narrativa fantasy e fumetti.

L’impegno di Lucca Comics & Games si tradurrà anche nell’ideazione e organizzazione delle attività previste in quest’area per renderla il più ingaggiante e inclusiva possibile, esaltando le passioni dei fan e creando nuovi luoghi di aggregazione per le Community che ogni anno si ritrovano a fine ottobre proprio nella città toscana per condividerle e amplificarle.

Tornei ESport, trading card games e giochi di ruolo, unboxing e tanto altro ancora si terrà, dal 2021, tutto nel nuovo spazio creato in Feltrinelli a Milano, Piazza Piemonte.