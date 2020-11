Horizon Zero Dawn Complete Edition si aggiorna alla versione 1.08 su PC

Una nuova patch è stata resa disponibile da Guerrilla Games per il proprio titolo Horizon Zero Dawn Complete Edition su PC, il quale passa alla versione 1.08. L’update aiuta l’opera a rendersi meno carica di bug, apportando vari fix.

Gli utenti AMD dovrebbero anche fare caso all’aggiunta del FidelityFX Contrast Adaptive Sharpening. Inoltre, la patch è anche il ponte di collegamento per la pubblicazione del titolo sulla piattaforma GOG.

Vi sono diversi fix ai ricorrenti crash del gioco. Tra questi, troviamo il crash relativo al NetPresenceManager, crash per l’ottimizzazione Shader e anche un fix per un crash audio per dispositivi mono.

Inoltre, oltre al continuo supporto da parte dello studio di sviluppo, vi ricordiamo che quest’ultimo è al lavoro sul seguito, Horizon Forbidden West, il quale verrà pubblicato il prossimo anno su PlayStation 4 e PlayStation 5. Horizon Zero Dawn Complete Edition è attualmente disponibile su Steam e GOG.