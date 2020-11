Cyberpunk 2077: ecco il gameplay comparativo tra PlayStation 4 Pro e PlayStation 5

Qualche giorno fa, CD Projekt RED ha, a sorpresa, mandato in onda uno streaming con un gameplay comparativo delle versioni Xbox One X e Xbox Series X della sua ultima creazione, Cyberpunk 2077. Annunciò, a fine streaming, che un simile video sarebbe arrivato per l’hardware PlayStation e adesso, potete vederlo qui sotto.

Lo studio polacco ha pubblicato un gameplay inedito di 6 minuti comparando le versioni PlayStation 4 Pro e PlayStation 5 tramite la retrocompatibilità dell’ultima.

Mentre vi lasciamo al video in calce alla notizia, vi ricordiamo che Cyberpunk 2077 è atteso per il giorno 10 dicembre su PC, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 e Google Stadia (qui trovate una “piccola” chicca per la suddetta versione).