Rainbow Six Siege a dicembre su PlayStation 5 e Xbox Series X

Mentre Ubisoft si impegna a rilasciare i nuovi operatori sul proprio FPS altamente competitivo Rainbow Six Siege, dall’altro lato porta avanti un lavoro parallelo. Ha infatti annunciato, quest’oggi, che il titolo approderà sulla nuova generazione tra pochi giorni, nel mese di dicembre.

Sia la versione PlayStation 5 che la versione Xbox Series X|S supporteranno la risoluzione 4K e un framerate fino ai 120 fps. I giocatori potranno selezionare le modalità Risoluzione o Performance, in base alla propria preferenza del 4K o dei 120 fps.

Rainbow Six Siege, attualmente disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One, arriverà su PlayStation 5 e Xbox Series X|S (con upgrade gratuito per i possessori delle versioni old-gen) il giorno 1 dicembre. Qualora voleste più informazioni, potete trovarle al sito ufficiale.