INTZ e LG annunciano una nuova struttura di gioco in Brasile

L’organizzazione brasiliana di sport INTZ e lo sponsor LG hanno annunciato una struttura di gioco a San Paolo. In base a un accordo di due anni con LG, il marchio di elettronica sudcoreano fornirà l’infrastruttura per il centro di formazione, oltre a una quota di sponsorizzazione non divulgata in cambio dell’esposizione del marchio con il team brasiliano.

Con il marchio LG Gaming Facility, si trova presso la sede di INTZ a San Paolo. L’accordo biennale per il 2020 e il 2021, è insolito per LG, che preferisce lavorare con offerte più brevi di periodi di un anno o sei mesi. La struttura è stata costruita nel primo anno ed è ora pronta per l’uso, che ha anche affermato che la pandemia COVID-19 è stata la ragione del ritardo nell’annuncio del progetto.

LG ha aperto il suo intero catalogo per il progetto, fornendo alla struttura funzionalità tra cui monitor, TV, soundbar, microonde, computer, frigoriferi, lavatrici, altoparlanti Bluetooth e aria condizionata. Nel 2021 dovrebbe essere installato anche un sistema di controllo domestico con intelligenza artificiale. La struttura potrebbe essere venduta alle organizzazioni interessate a seconda del reparto vendite.

In merito ai risultati raggiunti attraverso la partnership con l’organizzazione, Yoshida mette in evidenza le impressioni che il marchio LG ha avuto sulla buona prestazione ottenuta da INTZ negli ultimi tornei. La sua squadra League of Legends ( LoL ) ha vinto la seconda divisione del campionato brasiliano League of Legends ( CBLoL) nel 2020, assicurandosi un posto al campionato mondiale League of Legends di quest’anno ( Worlds 2020 ), tenutosi a Shanghai, in Cina, e trasmesso In tutto il mondo.