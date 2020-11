Spacestation Gaming collabora con Aim Lab

L’organizzazione di Esport Spacestation Gaming ha annunciato lunedì una partnership con le prestazioni dei giochi sparatutto in prima persona e la piattaforma di formazione Aim Lab . I termini finanziari dell’accordo non sono stati resi noti.

L’organizzazione, che compete in Rainbow Six Siege e VALORANT, utilizzerà la piattaforma per “dotare i suoi allenatori, giocatori e la sua comunità di Esport di dati e analisi per massimizzare le prestazioni dei giocatori”, ha detto Spacestation in un comunicato. Il direttore generale di Spacetation e co-fondatore Shawn Pellerin utilizzerà l’analisi di Aim Lab per “confrontare e reclutare giocatori per i team attuali, nonché per espandere a più titoli”.

I dati verranno utilizzati anche per condividere approfondimenti sulle prestazioni con la comunità di Spacestation attraverso il suo canale YouTube.

Aim Lab si unisce ad altri partner di Spacestation come SCUF Gaming , Champion , NASCAR Xfinity Driver Will Rodgers, SteelSeries e Hot Wheels , tra gli altri.