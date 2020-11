Apex Legends: arriva l’Holo-Day Bash 2020

Apex Legends si veste a festa in attesa delle vacanze di Natale del 2020. Nel battle royale di Respawn Entartainment ed Electronic Arts torna infatti l’Holo-Day Bash, evento a tema natalizio, che inizierà il primo dicembre e terminerà il 4 gennaio. Per l’occasione è stato pubblicato anche un trailer, che mostra diverse novità in arrivo, che potete vedere in fondo alla notizia:

Un mese di sconti

Nuovi cosmetici invernali

Ritorno della modalità Winter Express dal 1 dicembre al 4 gennaio

dal 1 dicembre al 4 gennaio Una nuova reward track

Come fa sapere il sito ufficiale di Apex Legends, dal 24 novembre al 4 gennaio ci sono una serie nuova serie di sconti ogni settimana, che includono le nuove skin leggendarie di Loba, Revenant e dello Spitfire.

Winter Express è una modalità a turni in cui tre squadre combattono per il controllo del treno mentre si fanno strada intorno alla mappa Confini del Mondo. Quest’anno, quando la squadra si rigenererà al termine di un round, verrà spawnata sulla propria nave di rifornimenti mentre segue il treno. Da qui, la tua squadra sarà in grado di sorvegliare il campo di battaglia e lanciarsi in combattimento, mentre il treno arriva alla stazione successiva e si sblocca l’obiettivo. La squadra che ha vinto il round precedente si rigenererà direttamente sul treno.

Quest’anno, Holo-Day Bash contiene una reward track con nuovi sbloccabili. Sarà disponibile nello stesso periodo di Winter Express, dal 1 ° dicembre al 4 gennaio.

Qui sotto potete vedere il trailer.