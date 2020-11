Halo Infinite: Phil Spencer parla del rinvio del gioco

Inizialmente previsto al lancio insieme alla Xbox Series X, Halo Infinite è andato incontro a una serie di problemi di sviluppo che ne hanno ritardato l’uscita sul mercato. Un’assenza, quella del nuovo capitolo del first-person-shooter di 343 Industries, che è stata sicuramente il principale rimpianto di tutti gli acquirenti delle nuove piattaforme next-gen di casa Microsoft.

Phil Spencer, CEO di Xbox, è però intervenuto sulla vicenda evidenziando almeno un aspetto positivo di questa situazione. In una intervista a The Verge, dopo aver ricordato quando Microsoft tenesse ad avere Halo Infinite al lancio di Xbox Series X, Spencer ha anche sostenuto che, oltre a dare la possibilità agli sviluppatori di rendere il nuovo titolo con protagonista Master Chief un gioco migliore, il rinvio permetterà anche all’FPS di arrivare sul mercato in un periodo in cui Xbox Series sarà più semplice da acquistare perché le scorte non termineranno così rapidamente come adesso:

“Noi volevamo Halo al lancio. Pensavamo che sarebbe stato un momento cruciale per noi di Xbox. L’ultima volta che l’abbiamo fatto è stato con l’Xbox originale e il primo Halo.

Sul lungo periodo, quello che credo avverrà è che avremo un gioco migliore in un periodo in cui la gente potrà effettivamente comprare una console. Mi sento positivo su questo Penso che Halo sarà un gioco migliore quando lo lanceremo”

Alla domanda se abbia avuto la possibilità di fare qualcosa per evitare il rinvio di Halo Infinite, Spencer ha risposto che ritiene ancora che sia stata fatta la scelta giusta, e che anche lui non vede l’ora di vedere i prossimi titoli first party degli Xbox Game Studios.

Nel frattempo vi ricordiamo che Halo Infinite arriverà in una data ancora incerta del 2021 (anche se 343 Industries ha recentemente confermato che presto annuncerà novità) per Xbox One, PC e Xbox Series X e S: un ulteriore aspetto, questo cross-gen, che ha un po’ preoccupato i fan.