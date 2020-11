One Piece: il capitolo 1000 arriverà nel 2021

Il manga di One Piece si trova ormai nel momento clou della saga di Wano, in quello che è con tutta probabilità uno dei migliori archi narrativi di questa serie ormai storica. Ma il tanto sospirato capitolo 1000, a quanto sembra, non arriverà prima del 2021. A confermarlo sarebbe la notizia di una prossima pausa nella pubblicazione dell’opera durante la prima settimana di dicembre, subito dopo l’uscita del capitolo 997 il prossimo 29 novembre.

In questo caso il capitolo 998 slitterebbe al 13 dicembre, mentre il 999 arriverebbe il 20, poco prima della tradizionale pausa di Weekly Shonen Jump per le vacanze invernali, che si conclude nella prima settimana di gennaio. E dunque il tanto sospirato traguardo potrebbe essere raggiunto dal maestro Eiichiro Oda con l’uscita del 3 gennaio.

Il break, per il momento, non è stato ancora confermato ufficialmente, ma solo annunciato da alcune fanpage dedicate al manga di Oda come SoulstormOP. Si tratterebbe di una vera disdetta per i fan di One Piece, che aspettavano di scoprire le sorprese che l’autore aveva preparato per questo capitolo speciale entro la fine del 2020. Durante l’anno, alcune delle pause programmate per la pubblicazione del manga erano state cancellate, e persino la pausa prolungata dovuta alle condizioni di salute malferme di Oda era stata recuperata con la pubblicazione di tre capitoli di fila. Tutti questi sforzi sembravano essere stati fatti per chiudere l’anno con i fuochi d’artificio e con l’uscita proprio dell’agognato capitolo 1000.

Un traguardo che sembra allontarsi, anche se solo di poco, di fronte a questa nuova pausa. Ma dal momento che non è ancora confermata, non ci resta che sperare ancora un po’. Per rimanere aggiornati continuate a seguirci!