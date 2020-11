Jump Festa: ecco “dove” si terrà l’evento

La pandemia da Covid-19 ha cambiato le carte in tavola per moltissimi eventi durante questo 2020, in particolare in estremo oriente, e soprattutto in Giappone c’è stata la necessità di ricorrere a delle soluzioni diverse per tenere degli appuntamenti divenuti ormai tradizionali. Questo è stato anche il caso di Jump Festa, l’evento annuale che Shueisha dedica ai principali manga e anime di Weekly Shonen Jump e degli altri magazine di proprietà della casa editrice nipponica.

Nel pieno rispetto delle nuove norme sul distanziamento sociale infatti, Jump Festa dovrà tenersi in formato digitale tra il 19 e il 20 dicembre di quest’anno, ma Shueisha ha voluto pensare proprio a tutto, e ha creato anche una location fittizia nella quale l’evento si terrà: la Jump Festa Island.

L’accesso si potrà effettuare attraverso il sito internet di Shueisha o l’app dedicata Jump Festa 2021 Online. A questo punto i partecipanti inizieranno a controllare un personaggio, disegnato da uno degli autori di Jump, che potranno muovere attraverso lo spazio digitale, o per esplorare semplicemente l’isola, o per godersi le tante attrazioni: panels, conferenze e persino mini-giochi.

Sulla Jump Festa Island potrete trovare tantissimi punti di interessi: il Jump Super Stage ad esempio, o il Jump Studio, o la Jump Amusement Tower, da dove verranno trasmessi gli interventi degli ospiti. E poi ancora il Jump Drawings Museum, il Jump Manga Museum, la Zebrack Library (dove leggere i manga gratuitamente per tutta la durata dell’evento) e persino il Jump Fest Store per acquistare merchandise esclusivo e in edizione limitata.

Preparatevi dunque a un evento assolutamente unico nel suo genere (nonostante infatti sia la ventiduesima edizione della convention, si tratta della prima volta che Jump Festa viene reso fruibile in digitale). Per quanto riguarda l’app, sembra che sarà gratuita, ma non sono state ancora rilasciate dichiarazioni sulla possibilità che sia limitata all’area del Giappone.