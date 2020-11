FIFA 21: la versione next-gen in arrivo, ecco tutti i dettagli

Electronic Arts porta il suo titolo calcistico ad un livello superiore con EA SPORTS FIFA 21, disponibile su PlayStation 5 e Xbox Series X|S dal 4 dicembre 2020. La potenza delle console di nuova generazione, combinata con i progressi del Frostbite Engine, consente di sperimentare tempi di caricamento fulminei e immagini, suoni e movimenti dei giocatori migliorati, oltre ad ambienti di calcio ultra-realistici che immergono i fan nella più autentica esperienza di gioco della storia del franchise di EA SPORTS FIFA. Di seguito tutti i dettagli ufficiali.

Le immagini e i suoni di FIFA 21 sono reinventati per le console di nuova generazione grazie alla nuovissima EA SPORTS GameCam, ispirata alle migliori trasmissioni calcistiche, e al LiveLight Rendering, un sistema di illuminazione in differita che migliora ogni aspetto dell’esperienza sul campo. Migliaia di suoni autentici catturati esclusivamente dalle più grandi competizioni del mondo, tra cui la Premier League, La Liga e Bundesliga, offrono la migliore esperienza audio atmosferica di EA SPORTS, unica nei videogiochi sportivi.

La tecnologia di nuova generazione basata su Frostbite offre un livello di fedeltà del giocatore senza precedenti. I fan possono godere di una definizione più profonda del fisico dei giocatori, tra cui la flessione dei muscoli dopo i colpi e le ciocche di capelli sui migliori calciatori, combinati con un’illuminazione dinamica che accentua i loro volti e le divise per un livello di realismo completamente nuovo. Sono stati aggiunti nuovi filmati pre-partita come gli autobus delle squadre che arrivano prima del calcio d’inizio e il brusio dei fan che entrano dai tornelli, per immergere ancor di più i fan nell’esperienza totale del giorno della partita. Durante le partite dal vivo i nuovi giocatori, in campo e in panchina, e le reazioni dei fan rispondono a situazioni chiave, consentendo di sentire la passione esplosiva e il dramma intenso dei grandi momenti di goal, come quello dell’ultimo minuto o il pareggio che salva dalla retrocessione.

“Siamo entusiasti di offrire un nuovo livello di autenticità, che immergerà i giocatori nel videogioco come mai prima d’ora quando scenderanno sul campo virtuale in FIFA 21”, ha dichiarato Aaron McHardy, Executive Producer di EA SPORTS FIFA. “La tecnologia alla base delle console di nuova generazione apre un mondo di possibilità su come i giocatori sperimenteranno il gioco più bello del mondo quest’anno e nel futuro, con esperienze immersive di altissimo livello, che danno veramente vita agli stadi e ai giocatori più famosi.”

La nuova tecnologia consente ai giocatori di sperimentare un movimento più autentico con una maggiore lunghezza e qualità visiva delle animazioni dei giocatori, fornendo manovre realistiche e ultra reattive in ogni situazione sul campo. L’umanizzazione fuori campo crea comportamenti caratteriali autentici, che consentono ai fan di provare tutte le emozioni del calcio ai massimi livelli: da un giocatore che si regola i parastinchi all’89° minuto, a uno che esulta per un passaggio filtrante di un compagno di squadra. L’avanzato sistema di interazione di Frostbite dà vita al sistema Real Player Motion Technology mentre i giocatori si affrontano in battaglie per il possesso della palla con più reattività che mai.

I giocatori avranno l’opportunità di sperimentare il futuro del gameplay di FIFA con tempi di caricamento incredibilmente rapidi, che consentiranno loro di entrare in campo più velocemente che mai. Dal calcio d’inizio alla modalità Carriera, i giocatori non perderanno mai la concentrazione sulla partita imminente, poiché gli ambienti dello stadio si caricheranno con una velocità senza precedenti, consentendo di attivare l’inizio della partita in pochi secondi.

Inoltre, per coloro che dispongono di console PlayStation 5, la funzione Attività PlayStation consente ai giocatori di entrare in azione ancor più velocemente, permettendo di passare direttamente dalla schermata principale di PlayStation alle modalità di gioco preferite. La ricca e reattiva tecnologia tattile, attraverso il nuovo controller PS5 DualSense, consente ai giocatori di percepire l’impatto dei tiri, passaggi e contrasti e di sentire il ritmo del gioco nelle proprie mani.

I giocatori che acquistano o hanno già acquistato FIFA 21 per PlayStation 4 e/o Xbox One possono ottenere gratuitamente la versione del gioco per PlayStation 5 e/o Xbox Series X | S dal 4 dicembre. Potranno anche portare la loro squadra FUT Club e VOLTA FOOTBALL all’interno della generazione successiva e tornare nella precedente con i mercati di trasferimento cross-gen di FUT 21, così come tutti i contenuti e i progressi di FUT e VOLTA FOOTBAL. Per coloro che vogliono giocare solo su console di nuova generazione, c’è la possibilità di acquistare edizioni indipendenti di FIFA 21 su Xbox Series X | S e PlayStation 5 a 69.99 euro.