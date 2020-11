KT Rolster assume il top laner Doran

L’organizzazione Esports KT Rolster ha appena annunciato di aver accolto tra le sue fila il nuovo top laner Choi “Doran” Hyeon-joon. Il ragazzo in precedenza ha militato per i DragonX, ma apparentemente la nuova stagione della LCK lo vedrà al fianco di nuovi compagni.

L’annuncio è arrivato direttamente dalla pagina Facebook ufficiale dei KT Rolster, la quale ha accolto caldamente il professionista che in un solo anno è riuscito a scalare i ranghi dell’ambiente competitivo di League of Legends. Tuttavia, ora avrà l’arduo compito di mantenere alte le aspettative che il team ed i fan hanno riposto in lui.