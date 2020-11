Baldur’s Gate 3: la prossima patch non sarà compatibile con i salvataggi

Larian Studios aveva chiarito che dopo il lancio in accesso anticipato di Baldur’s Gate 3, sarebbero arrivate delle modifiche prima di poter ottenere una versione completa. Ciò non ha impedito alla maggior parte dei giocatori di godersi il titolo, ma sfortunatamente, Larian ha confermato che lo sviluppo è arrivato al punto che i prossimi aggiornamenti non saranno più compatibili con i file di salvataggio correnti. In un aggiornamento degli sviluppatori, la società ha confermato che la terza delle patch principali di Baldur’s Gate 3 arriverà a breve e introdurrà le prime modifiche alla storia del gioco. Pertanto, una volta che i giocatori avranno scaricato la nuova patch, tutto ciò che avranno fatto nella versione Beta del gioco verrà eliminato. La buona notizia è che Larian sta cercando un modo per mantenere i loro salvataggi prima di questa patch.

lo sviluppatore ha introdotto un ramo secondario del gioco che preserva la build corrente: i giocatori possono accedervi facendo clic con il pulsante destro del mouse sul gioco nella libreria di Steam, selezionando Proprietà, quindi Beta e infine patch2. Seguire questi passaggi consentirà ai giocatori di continuare con i personaggi che hanno costruito durante l’ Atto 1 di Baldur’s Gate 3 anche dopo l’uscita della patch. Sfortunatamente, questa funzione non è disponibile su Stadia per il momento. Per chiunque sia incerto sull’aggiornamento, Larian consiglia di disabilitare gli aggiornamenti automatici accedendo alla scheda Aggiornamenti nel menù Proprietà e selezionando Aggiorna il gioco solo all’avvio nel menu a discesa. Di seguito riportiamo il commento della società:

Sappiamo che dover cambiare ramo può essere fastidioso, ma questo fa parte dell’accesso anticipato “, ha scritto lo sviluppatore. “Tutti i feedback che abbiamo raccolto dalle tue avventure e dai tuoi post andranno direttamente in queste patch, quindi la prossima volta che giocherai sembrerà un’esperienza che hai contribuito a creare.



Baldur’s Gate 3 è disponibile in accesso anticipato per PC e Stadia.