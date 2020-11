Grisaia Phantom Trigger Vol. 5.5: in arrivo su Switch a gennaio 2021

Prototype lancerà Grisaia: Phantom Trigger Vol. 5.5 per Switch tramite il Nintendo eShop nel gennaio 2021 per 1.364 yen, svela l’ultimo numero di Weekly Famitsu. Inoltre, Prototype lancerà i volumi da 1 a 5 della collezione fisica del titolo per Switch nell’estate del 2021 in Giappone per 5.900 yen. Di seguito una panoramica del gioco:

Grisaia: Phantom Trigger è una visual novel. Più precisamente, è un romanzo cinetico, senza diramazioni. L’artista dei personaggi di ritorno Akio Watanabe e lo scrittore Ryuta Fujisaki ti offrono l’ultimo capitolo dell’acclamata serie Grisaia , Grisaia: Phantom Trigger.

Con nessun altro posto dove andare, Arisaka Shiori ha accettato un lavoro presso l’Accademia Mihama. Ora, sono passati tre mesi da quando ha iniziato la sua posizione come insegnante presso la scuola degli assassini. Sebbene abbia fatto del suo meglio per adattarsi al suo nuovo ambiente, e sembra che i suoi studenti l’abbiano finalmente accettata, la sua posizione da insegnante non è così piacevole. Arisaka vede questa dura dose di realtà come un’opportunità per dare uno sguardo obiettivo a se stessa, scavando in profondità la verità attraverso le conversazioni con i suoi studenti. Tuttavia, un certo incubo continua a tormentarla come una malattia. Una ragazza, la cui famiglia è stata bollata come assassina, chiude il suo cuore come un bozzolo. Presto arriverà il momento per Arisaka di prendere la decisione più importante della sua vita.