Monster Hunter World Iceborne: missioni evento a tempo limitato

Capcom ha annunciato delle missioni evento a tempo limitato per Monster Hunter World: Iceborne, l’ espansione ispirata al film di Monster Hunter World che uscirà dal 4 dicembre: Le missioni saranno disponibili il 3 dicembre. Per maggiori informazioni visita il sito ufficiale del titolo Monster Hunter World: Iceborne qui. Di seguito alcuni dettagli:

Missioni evento a tempo limitato di Monster Hunter Film

Gioca nei panni di Artemis (doppiato da Milla Jovovich) dal nuovo film Monster Hunter in due speciali missioni evento per giocatore singolo! Per qualsiasi impostazione linguistica nel gioco, queste missioni utilizzano la voce inglese di Milla Jovovich per il personaggio di Artemis e la lingua di Monster Hunter per tutti gli altri personaggi. Artemis Monster Hunter Movie Quest è disponibile in due parti e sarà disponibile solo per un periodo limitato!