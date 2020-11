The Batman: arriva un primo assaggio della Batcaverna!

Mentre la produzione di The Batman sta continuando, sono arrivate online tramite Daily Mail UK nuove foto dietro le quinte dal set britannico dell’attesissimo film DC del regista Matt Reeves, con una vista aerea degli enormi set di Gotham City del film ci offre anche il nostro primo sguardo all’esterno della nuova Batcaverna.

Interpretato da Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne, The Batman ha al suo interno un cast stellare tra cui Zoë Kravitz nei panni di Catwoman, Paul Dano nei panni dell’Enigmista, Colin Farrell nei panni del Pinguino, Andy Serkis nei panni di Alfred Pennyworth, John Turturronei panni di Carmine Falcone, Peter Sarsgaard nel ruolo di Gil Colson e Jeffery Wright nel ruolo del Commissario Gordon. Anche i gemelli Max e Charlie Carver si sono uniti al film in “ruoli considerevoli”.

Durante il DC FanDome, il regista Matt Reeves, che ha scritto la sceneggiatura insieme a Peter Craig, ha confermato che il film si concentrerà sul secondo anno di Bruce Wayne nei panni di Batman e, secondo Walter Hamada, che il film è ambientato in un universo diverso, separato dal Personaggi della Justice League DCEU. Reeves ha anche rivelato che il film è un romanzo poliziesco che segue una serie di omicidi che aprono la storia della corruzione a Gotham e di come tutto ciò sia collegato alla famiglia di Bruce. Matt Reeves e Dylan Clark (Il pianeta delle scimmie) stanno producendo il film, con Simon Emanuel, Michael E. Uslan, Walter Hamada e Chantal Nong Vo come produttori esecutivi. The Batman, salvo ulteriori imprevisti, dovrebbe arrivare nelle sale cinematografiche il 4 marzo 2022.