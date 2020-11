Life in a Year si mostra nel primo trailer

È uscito il trailer ufficiale del dramma romantico del regista Mitja Okorn (Tu pa tam) Life in a Year, con protagonisti Jaden Smith e Cara Delevingne (Suicide Squad, Paper Towns, Carnival Row). Il film segue le vicende del diciassettenne Daryn (Smith) che scopre che la sua ragazza Isabelle (Delevingne) sta morendo. Si propone di darle una vita intera nell’ultimo anno che le è rimasto.

Life in a Year è interpretato anche dal candidato all’Emmy RZA (Wu-Tang: An American Saga, The Dead Don’t Die, Californication), Nia Long (The Best Man, Big Momma’s House, Empire) e dal premio Oscar Cuba Gooding Jr. (Jerry Maguire, American Crime Story, Boyz n the Hood) ed è stato scritto dai vincitori all’Emmy Jeffrey Addis (The Dark Crystal: Age of Resistance) e Will Matthews (The Dark Crystal: Age of Resistance). I produttori includono Marc Bienstock, Clarence Hammond e Caleeb Pinkett. Will Smith, Jada Pinket Smith e James Lassiter sono i produttori esecutivi. Il film è attualmente previsto per l’uscita su Amazon Prime Video il 27 novembre 2020 dalla Columbia Pictures. Vi terremo aggiornati sulle novità riguardo a Life in a Year, ma nel frattempo potete scoprire tutte le news su film e serie tv nella sezione Movies del nostro sito.