The Last of Us Part II è il gioco dell’anno ai Golden Joystick Awards: ecco tutti i vincitori

Nel corso delle recenti ore, è stato tenuta tramite una diretta digitale la cerimonia di premiazione dei Golden Joystick Awards, dove l’evento ha visto diverse opere vincitrici in diverse categorie. Però, ad aggiudicarsi il tanto agognato premio come gioco dell’anno è stato The Last of Us Part II, esclusiva PlayStation 4 targata Naughty Dog. L’opera con protagonista Ellie si è portata a casa questo risultato importante, motivo d’orgoglio anche per la stessa compagnia.

Ma non è l’unica produzione ad aver ricevuto dei premi, difatti vi proponiamo di seguito la lista al completo dei vincitori al Golden Joystick Awards:

Scelto dalla critica: Hades

Gioco più atteso: God of War Ragnarok

Miglior gioco dell’anno di Nintendo: Animal Crossing New Horizons

Miglior gioco dell’anno Xbox: Ori and the Will of the Wisps

Miglior gioco dell’anno PlayStation: The Last of Us Parte 2

Hall of fame: Worms (Team17)

Miglior hardware da gaming: Nvidia GeForce RTX 2080

Miglior gioco PC del 2020: Death Stranding

Breakthrough award: Among us

Miglior performance: Sandra Saad (Kamala Khanl in Marvel’s Avengers)

Miglior community: Minecraft

Miglior gioco per le famiglie: Fall Guys Ultimate Knockout

Miglior gioco eSport: Call of Duty Modern Warfare

Miglior gioco indipendente: Hades

Miglior gioco mobile: Lego Builder’s Journey

Miglior DLC: No Man’s Sky Origins

Miglior gioco multiplayer: Fall Guys Ultimate Knockout

Insomma, The Last of Us Part II ha ricevuto il GOTY ai Golden Joystick Awards. Siete d’accordo con il premio conferitogli all’opera di Naughy Dog?