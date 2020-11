Jay-Z produrrà il film Netflix Forty Acres

Dopo aver prodotto il western all-Black The Harder They Fall per Netflix, Jay-Z ha deciso di produrre un adattamento del romanzo di Dwayne Alexander Smith Forty Acres, che è descritto come un incrocio tra The Firm e Get Out. Deadline ha dato la notizia, riferendo che il creatore di Luke Cage, Cheo Hodari Coker, adatterà il libro. Il romanzo segue le vicende di un avvocato per i diritti civili che deve lottare per la sopravvivenza quando viene invitato ad unirsi ad un’organizzazione nera d’élite con un segreto strabiliante.

Cher Hodari Coker si unirà a Jay-Z come produttore insieme ad Aaron Kaplan di Kapital Entertainment e James Lassiter, quest’ultimo dei quali ha anche prodotto The Harder They Fall. L’autore Smith sarà il produttore esecutivo insieme a Mike Epps, Niles Kirchner, Bill Strauss e Kapital’s Dana Honor, e il progetto è ancora in fase iniziale di sviluppo su Netflix, quindi le conversazioni sul casting sono ancora lontane.

Forty Acres è stato effettivamente presentato a Kapital come una potenziale serie TV, anche se Kaplan pensava che il libro avrebbe funzionato meglio come film e ha deciso di fare di Forty Acres il suo primo lungometraggio. Il film lo riunisce con Jay-Z e Lassiter, poiché il trio è anche dietro la prossima serie limitata di ABC Women of the Movement.

Coker è un ex giornalista e i suoi crediti cinematografici includono Creed II, Lowriders e il biopic Notorious B.I.G., anche se ha anche contribuito a scrivere i biopic musicali Straight Outta Compton e All Eyez on Me. Coker sta anche scrivendo un sequel del film di Mark Wahlberg del 2005 Four Brothers per la Paramount, che lo ha anche assunto per adattare l’autobiografia di Gucci Mane Diary of a Trap God. Vi terremo aggiornati, nel frattempo andate a scoprire le ultime novità su film e serie tv nella nostra sezione Movies!