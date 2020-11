Remnant From the Ashes ha venduto 2.5 milioni di copie

Remnant From the Ashes è stato sicuramente un prodotto che per certi aspetti ha sorpreso diversi utenti e non solo, trovandosi di fronte ad un prodotto abbastanza solido e divertente, nonostante non fosse il solito Tripla AAA. L’opera di Gunfire Games ha ricevuto diversi contenuti nel corso del tempo, attirando sempre più utenza su questo titolo.

Nonostante ciò, Gunfire Games ci ha messo al corrente su quante unità ha venduto Remnant From the Ashes fino ad oggi. Ebbene, la produzione è riuscita a piazzarsi sul mercato odierno con oltre 2.5 milioni di copie vendute. Sicuramente un traguardo da andarne fieri per la compagnia. Vi ricordiamo che il prodotto è attualmente disponibile sugli scaffali dei negozi per PC, Xbox One e PlayStation 4